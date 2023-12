Confira as datas e horários de serviços de atendimento ao público na UFMS durante as férias letivas

Com a chegada das férias letivas, a dinâmica na Universidade passa por ajustes, com serviços sendo suspensos ou atuando em horários especiais. É fundamental que a comunidade, tanto interna quanto externa, esteja atenta a essas mudanças para evitar imprevistos.

Restaurantes Universitários (RU) e Cantinas

Os RUs continuam com atendimento reduzido até 15 de dezembro, funcionando das 11h às 13h e das 17h às 19h30. Após essa data, os RUs na Cidade Universitária e nos câmpus interrompem as atividades, retornando somente em 1º de fevereiro de 2024. As cantinas mantêm o atendimento normal durante as férias letivas.

Biblioteca

As bibliotecas da Universidade terão alterações nos horários de funcionamento, variando de acordo com cada câmpus. Na Cidade Universitária, por exemplo, a Biblioteca Central seguirá horários específicos de 18 de dezembro de 2023 a 05 de janeiro de 2024, retomando o horário normal a partir de 08 de janeiro.

Transporte Interno

O ônibus circular interno da Cidade Universitária, conhecido como “buzinho“, deixará de circular durante as férias, com previsão de retorno no início do próximo ano letivo.

Atividades Esportivas

A Academia Escola da Cidade Universitária permanecerá aberta até 15 de dezembro, fechando temporariamente após essa data, com retorno previsto para 2024. O Complexo Aquático e outras instalações esportivas terão horários reduzidos durante o período de férias.

Complexo Aquático

Terça a quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h; sábados, das 8h às 17h; domingos, das 8h às 12h.

Quadras Cobertas e de Areia

Terça a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, das 13h às 17h e das 18h às 22h; sábados, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h; domingos, das 8h ao meio-dia.

Outras Instalações:

– O Espaço Conviva, destinado a servidores e colaboradores, funcionará normalmente.

– As Brinquedotecas da Cidade Universitária e dos câmpus permanecerão fechadas nas férias, retornando em março com novos editais para seleção de voluntários.

– O Hospital Veterinário entrará em recesso a partir de 22 de dezembro, retornando com atendimentos reduzidos em janeiro.

– A Clínica Escola Integrada e a sala de vacinas suspenderão as atividades a partir de 22 de dezembro, retornando em 7 de janeiro.

– O Serviço Escola de Psicologia terá suas atividades suspensas de 22 de dezembro a 8 de janeiro.

– A Farmácia Escola manterá seu horário de funcionamento durante as férias letivas.

Na Faculdade de Odontologia, os atendimentos clínicos e cirúrgicos realizados pelos estudantes estarão suspensos, retomando no início do próximo período letivo. Para mais informações, recomenda-se consultar as Secretarias Acadêmicas.

