Fluminense vence Corinthians e fica próximo de vaga na Libertadores

O Fluminense venceu o Corinthians por 2 a 0 na noite de ontem (26), em plena Neo Química Arena, pela 34º rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o tricolor subiu para a quarta posição do Brasileirão.

Desanimado, o Timão praticamente não atacou o rival carioca e foi punido com dois gols de Germán Cano. O clube agora ocupa a 5ª posição com 57 pontos. Já o Fluminense tem 58 pontos e atingiu a 4ª colocação.

o Fluminense fez um jogo consistente e inteligente e conseguiu uma vitória maiúscula. Até então, o Corinthians era o melhor mandante do campeonato com 77% de aproveitamento (perdeu o posto para o Inter com a derrota). O time de Fernando Diniz soube cadenciar e ditar o ritmo do início ao fim, envolver os adversários com toques rápidos e os irritar, fazendo com que eles corressem atrás da bola

Como foi Corinthians x Fluminense

Em uma partida muito disputada, o Fluminense abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Yago Felipe desviou a bola, que também bateu no lateral Fagner antes de Cano aparecer livre na área para escorar para o fundo do gol.

O segundo veio aos 24 minutos da etapa final, quando o lateral Calegari foi à linha de fundo e cruzou para a área, onde Cano bateu de primeira, cruzado, para marcar um golaço. Com este gol o argentino se isolou na liderança da artilharia do Brasileiro com 20 tentos, dois a mais do que Pedro Raul, do Goiás.

