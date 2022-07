Copa do Brasil: Fluminense ganha do Fortaleza

Durante a última quinta-feira (28) o Fluminense saiu na frente e ganhou do Fortaleza nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo terminou em 1 a 0 e foi realizado na Arena Castelão.

Tanto o Fluminense quanto o Fortaleza tiveram dois gols anulados durante a partida. O gol de vitória foi realizado através de uma cruzada de bola de Samuel Xavier para Arias, Cano fica com o domínio da bola e passa para Nonato que marca a pontuação.

Obra de arte vista de dentro de campo. pic.twitter.com/xuJAMf6Ecq — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 29, 2022

Ainda com a vitória do time carioca, o Fluminense precisa de um empate no jogo contra o Fortaleza no dia 17 de agosto para ser escalado para as semifinais do campeonato. Se for escalado o time irá enfrentar o Atlético-GO e Corinthians.

O próximo jogo será realizado dia no 17 de agosto (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Maracanã.

Com informações do site Agência Brasil.