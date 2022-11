Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta tarde; confira prováveis escalações

Fluminense e São Paulo entram em campo na tarde deste sábado (5), no Maracanã, pela 36ª do Campeonato Brasileiro. Enquanto os cariocas já confirmaram a vaga na Libertadores, o time de Rogério Ceni ainda luta para estar na competição continental do ano que vem. A partida está marcada para as 15h30.

O Tricolor do Morumbi chega para a partida, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocupando o oitavo lugar da classificação, com 51 pontos. Assim, é o primeiro time dentro do grupo de acesso ao torneio continental. O América-MG, primeiro clube fora, tem dois pontos a menos. Por isso, o time não pode bobear.

Já o Fluminense vem de duas vitórias importantes fora de casa no Brasileirão. Após vencer o Corinthians por 2 a 0 dentro da Neo Química Arena, a equipe bateu o Ceará no Castelão por 1 a 0 e se garantiu na fase de grupos da Libertadores 2023. Mesmo com a vaga assegurada, a equipe ainda luta para subir na tabela, de olho nas premiações que podem ajudar a fechar o orçamento estipulado para este ano.

Prováveis escalações

Fluminense: Sem poder contar com Calegari, que vinha atuando na lateral esquerda e sofreu uma lesão na coxa esquerda, Fernando Diniz não deve promover mudanças na equipe que derrotou o Ceará no Castelão. Uma novidade é que o volante Felipe Melo, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição no banco.

Time provável: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Cristiano; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano.

São Paulo: Para a partida, a maior novidade é a volta do meio-campista Gabriel Neves à lista de relacionados. O atleta se recuperou de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

Entretanto, Rogério Ceni sofre om uma extensa lista de desfalques. No REFFIS estão os zagueiros Miranda (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo) e Diego Costa (tendinite no joelho direito), os laterais Moreira (cirurgia no joelho esquerdo) e Igor Vinícius (pubalgia), o meia Rodriguinho (mialgia na região posterior da coxa direita) e os atacantes Nikão (desconforto na região do adutor esquerdo), Alisson (dores na coxa direita) e Caio (cirurgia no joelho direito).

Time provável: Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi e Léo; Reinaldo, Pablo Maia, Igor Gomes, Patrick e Welington; Luciano e Calleri.

