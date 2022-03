Fluminense cresce no fim, vence o Botafogo e se aproxima da final

Depois de um primeiro tempo pouco movimentado, o Fluminense cresceu na metade final da segunda etapa e venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite de ontem (21). Arias foi o autor do gol que garantiu o triunfo na partida de ida da semifinal do Carioca, no Nilton Santos.

A equipe subiu de produção após as mudanças feitas pelo técnico Abel Braga na parada para hidratação feita no segundo tempo. Ganso entrou bem no time e criou boas chances. A partida de volta entre as equipes, com mando do clube tricolor, acontece neste domingo (27), às 16h, no Maracanã.

Como tem a vantagem por ter feito a melhor campanha, o Fluminense pode perder por até um gol na volta que se garante na final contra o Flamengo. Para o Botafogo chegar na decisão, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.

Protesto da torcida

Ao apito final do primeiro tempo, a torcida do Fluminense fez um protesto contra o presidente Mário Bittencourt, com xingamentos ao mandatário. A insatisfação da torcida é fruto da venda do atacante Luiz Henrique ao Betis, da Espanha, por valores considerados baixos, e pela eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores.

Com informações da Folhapress