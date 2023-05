Flamengo x Fluminense: confira onde assistir e prováveis escalações

Palco há pouco mais de um mês da final do Campeonato Carioca, o Maracanã volta a receber o clássico Flamengo x Fluminense na noite desta terça-feira (16), agora pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após o Tricolor das Laranjeiras ter conquistado o título estadual, o jogo de ida das oitavas terá ares de revanche. Além disso, os rivais cariocas nunca estiveram frente a frente na Copa do Brasil. O duelo começa às 20h (horário de MS).

Em grande fase na temporada, o Fluminense tem o mando de campo e chega embalado para o clássico estadual, após invencibilidade de três jogos no Campeonato Brasileiro. No último deles, no sábado (13), o Tricolor venceu em casa o Cuiabá por 2 a 0.

Já o Flamengo está sob novo comando técnico há menos de um mês. O recém-chegado Jorge Sampaoli se recuperou no Brasileirão após vitória por 3 a 2 contra o Bahia no sábado (13), em Salvador, mas o desempenho da equipe em campo ainda não convenceu o torcedor.

Onde assistir

A partida terá transmissão do sportv e Premiere (para todo o Brasil), com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Ledio Carmona e Pedrinho.

Prováveis escalações

O Fluminense deve ter três mudanças em relação ao time que venceu o Cuiabá no último sábado. André volta à equipe no lugar de Thiago Santos, após cumprir suspensão. Samuel Xavier, recuperado de um edema na coxa esquerda, retorna na vaga de Guga. O técnico Fernando Diniz ainda testou Gabriel Pirani no time, e o meia saiu na frente na disputa com John Kennedy. Com isso, Lima será mantido como segundo volante.

Time provável: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Ganso e Gabriel Pirani; Arias e Cano

Na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, no último sábado, Jorge Sampaoli garante ter feito cinco substituições de ordem médica. O desgaste também se justifica em função de o time ainda não ter folgado uma vez sequer desde a chegada do argentino, apresentado em 17 de abril.

Com isso, Matheus Cunha, Everton Cebolinha, Thiago Maia, Matheus França e David Luiz, quinteto sacado no intervalo em Salvador, chegou a ficar como dúvida para o jogo. O saldo foi positivo, já que apenas David foi descartado. Time provável: Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Victor Hugo, Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Matheus França (Everton Cebolinha) e Gabigol.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.