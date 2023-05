Flamengo vence Bahia em jogo de cinco gols e duas expulsões

O Flamengo venceu o Bahia por 3 a 2, na Arena Fonte Nova (BA), em jogo eletrizante, com muitos gols e duas expulsões pelo lado tricolor. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos nove pontos e se aproximou da parte de cima da tabela. Já os baianos poderão terminar a rodada próximos da zona de rebaixamento.

Os gols da partida foram marcados por Biel e Ademir, para o Bahia. E por Matheus França, Gabigol e David Luiz, para o Flamengo. O zagueiro David Luiz fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo após 76 jogos. Ele chegou ao clube em 2021.

O clube tricolor agora viaja até São Paulo, onde na quarta-feira (17) enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Flamengo atua na mesma competição um dia antes, no Maracanã, contra o rival Fluminense.

Sampaoli faz as 5 substituições no intervalo

O técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, surpreendeu a todos ao fazer as cinco substituições possíveis já no intervalo da partida. O goleiro Matheus Cunha e o zagueiro David Luiz estavam com dores, mas o restante foi por opção técnica e também levando em consideração o decisivo jogo contra o Fluminense, na próxima terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Em campo, o Bahia iniciou a partida buscando as ações e criando mais oportunidades. Faltou, porém, uma organização tática ao Tricolor, que cedeu muitos espaços ao perigoso time do Flamengo, que soube aproveitar bem as chances e os erros defensivos dos donos da casa. Foi desta maneira que o Rubro-Negro chegou aos três gols no primeiro tempo.

Na etapa final, o jogo ficou ainda mais maluco, totalmente aberto, com chances para os dois lados, mesmo com o Bahia atuando com dois a menos na segunda metade. O Tricolor teve chances de empatar mesmo em desvantagem numérica.

Com informaçõs da Folhapress