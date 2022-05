Flamengo supera Grêmio pelo Brasileiro Feminino

O Rubro-Negro subiu para sexto lugar, com 15 pontos. Para seguirem no G8, as cariocas torcem para que Ferroviária ou Atlético-MG, que ainda vão a campo pela décima rodada, não vençam os respectivos compromissos, contra Santos e São Paulo. As Gurias Gremistas, com a derrota, caíram para a décima posição com os mesmos 13 pontos do Real Brasília, oitavo colocado, mas atrás pelo número de vitórias.

A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, acompanhou a partida na Gávea. A treinadora esteve acompanhada pela auxiliar Lilie Persson e o analista de desempenho André Batista.

A vitória foi construída no começo do primeiro tempo. Aos seis minutos, na sequência de uma troca de passes na entrada da área, Maria Alves dominou pela direita e bateu cruzado para abrir o placar. Aos 14, a atacante cruzou rasteiro para a meia Leidiane completar para as redes na pequena área.

As gremistas tiveram chances para reagir, mas não aproveitaram. Nos acréscimos do primeiro tempo, a atacante Cássia sofreu pênalti, mas a meia Karla Alves cobrou para fora. Aos 19 minutos da etapa final, a lateral Monalisa foi expulsa. Mesmo com uma a mais, as tricolores não conseguiram ser perigosas e o Flamengo administrou o resultado positivo.

No próximo sábado (4), pela 11ª rodada, o Rubro-Negro enfrenta o São José no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), às 15h (horário de Brasília). No domingo (5), às 11h, o Grêmio tem pela frente o clássico diante do Internacional no Estádio Vieirão, em Gravataí (RS).