Flamengo se torna campeão invicto da Libertadores, 94,87% de aproveitamento

Na noite deste sábado (29), o Flamengo se tornou campeão invicto da Copa Libertadores. A equipe carioca fechou a campanha com uma vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Guayaquil, erguendo a taça com 94,87% de aproveitamento.

O time carioca só ficou atrás dos argentinos do Estudiantes, que tiveram 100% em 1969. Na ocasião, a equipe argentina defendia o título e entrou na competição já na etapa final, na qual conquistou o troféu com quatro triunfos em quatro partidas.

Em 2022, a agremiação do Rio de Janeiro precisou atuar desde a fase de grupos, em uma chave com o argentino Talleres, a chilena Universidad Católica e o peruano Sporting Cristal. Seu único empate foi com o Talleres, fora de casa.

Nos mata-matas, só deu Flamengo. A equipe bateu duas vezes o colombiano Tolima (1 a 0 e 7 a 1), duas vezes o Corinthians (2 a 0 e 1 a 0) e duas vezes o Vélez Sarsfield (4 a 0 e 2 a 1) até encontrar o Athletico no Equador, na final em jogo único.

Jogadores

Eleito melhor jogador da competição – e artilheiro, com 12 gols -, o centroavante Gabigol disse estar realizado no estádio Monumental. “É um sonho cumprido, um sonho de criança. Vim da arquibancada e agora posso viver isto no campo. É uma sensação maravilhosa. Foi muito trabalho, muito esforço recompensado”, afirmou.

O meia uruguaio Arrascaeta, que tem convivido com uma pubalgia, entrou em campo claramente limitado e foi perseguido constantemente pelo volante Hugo Moura, do time adversário. “O título foi na base da superação. A gente não tinha começado muito bem o ano e teve que dar a volta por cima, mas o time mostrou que a qualidade ajuda e que ter a cabeça forte é muito melhor. Tive alguns problemas, mas é dar parabéns a todo o mundo que me ajudou a me recuperar”, disse o camisa 14.

Arrascaeta agora vai se concentrar em reunir boas condições de defender seu país na Copa do Mundo. Depois, terá outro Mundial pela frente, o de clubes, em data e local que ainda serão confirmados pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) – provavelmente, em fevereiro, nos Estados Unidos.

Mundial de clubes

Além dos Estados Unidos, a China e os Emirados Árabes Unidos estão na disputa para receber o torneio no próximo ano. A ideia é que aconteça entre os dias 6 e 12 de fevereiro. O atual campeão é o Chelsea, da Inglaterra, que bateu o Palmeiras.

O Flamengo carimbou a vaga para o Mundial, assim como o Real Madrid, da Espanha, atual campeão da Liga dos Campeões da Uefa. A equipe, inclusive, é a maior campeã mundial, com sete títulos. O Wydad Casablanca, do Marrocos, será o representante africano após vencer a Liga dos Campeões da África.

Já o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, será o representante da América do Norte, Central e Caribe. O clube norte-americano venceu o Pumas, do México, na decisão da Liga dos Campeões da CONCACAF. O Auckland City, da Austrália, jogará pela Oceania depois de conquistar o décimo título no campeonato do continente.

Restam mais duas vagas: o campeão da Liga dos Campeões da Ásia e o campeão do país-sede (que dependerá da escolha da Fifa). Na Ásia, o Urawa Red Diamonds, do Japão, está garantido na final, mas aguarda o adversário no outro chaveamento, que está nas oitavas. Os duelos são Al-Hilal (ARA) e Shabab Al-Ahli (EAU), Al-Shabab (ARA) e Nasaf Qarshi (UZB), Al-Duhail (QAT) e Al-Rayyan (QAT) e Al-Faisaly (ARA) e Foolad FC (IRA).

O último brasileiro campeão foi o Corinthians, em 2012. Grêmio (2017), Flamengo (2019) e Palmeiras (2021) foram os últimos brasileiros finalistas e ficaram com o vice-campeonato.

Com informações da Folhapress

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram.

Leia também: