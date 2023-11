Flamengo planeja pré-temporada nos EUA e quer jogo contra time de Messi

O Flamengo planeja fazer a pré-temporada de 2024 nos Estados Unidos e está sobre a mesa a possibilidade de um jogo contra o Inter Miami, time de Lionel Messi.

A diretoria já traça o planejamento para a preparação, que começaria em 17 de janeiro e duraria dez dias. O Flamengo passaria cinco dias em Miami e outros cinco em Orlando.

Além do jogo contra o Inter Miami, há tentativa de confirmação de uma partida contra uma seleção da Concacaf -preferencialmente o México.

O Flamengo viajaria com o time principal para os EUA, enquanto uma equipe alternativa ficaria para o início do Carioca, marcado para 21 de janeiro.

Os planos do Flamengo, a princípio, independem da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

O CALENDÁRIO

Pelo calendário divulgado pela CBF, os clubes brasileiros que não estiverem diretamente nos grupos disputarão a fase 2, que começa em 21 de fevereiro.

Se o Flamengo conseguir uma reviravolta no Brasileirão e conquistar o título, terá a Supercopa do Brasil em 3 de fevereiro.

Em julho, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o vice geral, Rodrigo Dunshee, e o vice de comunicação, Gustavo Oliveira estiveram em Miami e tiveram reuniões com os executivos do Inter Miami. Acesse também: Após apoiar reforma tributária, Tereza Cristina declara voto contra

Com informações da Folhapress, por IGOR SIQUEIRA E LUIZA SÁ