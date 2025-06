Flamengo goleia, assume a liderança do Brasileirão e vê Cruzeiro ultrapassar o Palmeiras no Mineirão

A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por mudanças significativas na parte de cima da tabela. No Maracanã, o Flamengo venceu o Fortaleza por 5 a 0 na noite desse domingo (1º) e assumiu a liderança da competição, com 24 pontos. A goleada, combinada à vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Palmeiras, consolidou o time carioca na ponta.

O Cruzeiro, por sua vez, subiu para a vice-liderança com 23 pontos. Jogando no Mineirão, a Raposa iniciou o duelo com ritmo avassalador e abriu 2 a 0 com dois gols de Kaio Jorge logo nos primeiros quatro minutos. O Palmeiras, que começou a rodada como líder, sentiu o impacto e só conseguiu descontar no segundo tempo, com Allan. O time paulista caiu para a quarta posição, com 22 pontos, também sendo ultrapassado pelo Bragantino.

Apesar da pressão alviverde na etapa final, com 13 escanteios e maior posse de bola, o Cruzeiro segurou o resultado e saiu aplaudido pela torcida. A equipe mineira agora se prepara para enfrentar o Vitória fora de casa, enquanto o Palmeiras só volta a campo no dia 15, contra o Porto, na estreia do Super Mundial da FIFA.

No Rio de Janeiro, o Flamengo teve atuação dominante desde os primeiros minutos. Com gols de Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (duas vezes) e Michael, o Rubro-Negro construiu a goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza sem grandes sustos. O time cearense, com 10 pontos, entrou na zona de rebaixamento pelo saldo de gols.

O Flamengo agora se prepara para estrear no Super Mundial, em duelo contra o Espérance-TUN, no próximo dia 16.

Na Neo Química Arena, Corinthians e Vitória empataram por 0 a 0. O Timão criou boas chances no primeiro tempo, mas perdeu intensidade na etapa final. O goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória, teve atuação destacada. Com o resultado, o Corinthians chegou a 15 pontos, enquanto o time baiano soma 8 e segue perto da zona de rebaixamento.

Fechando os destaques da rodada, o Atlético-MG bateu o Ceará por 1 a 0 no Castelão, com belo gol de Rony no segundo tempo. A vitória manteve o Galo em boa fase, somando quatro jogos sem derrota e se aproximando do G6. O Vozão, que teve boas chances na primeira etapa, sofreu sua primeira derrota após sequência positiva.

O Atlético volta a campo contra o Internacional, na Arena MRV. O Ceará, por sua vez, enfrenta o Botafogo em jogo atrasado da 10ª rodada.

