Flamengo encara Aucas na Libertadores; confira onde assistir e prováveis escalações

Atual Campeão da Libertadores, o Flamengo da seu primeiro passo na competição nesta quarta-feira (5), contra o Aucas, às 18h, no estádio Chillogallo (Equador). A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e na plataforma de streaming Star+.

Embalado com a vitória sobre o Fluminense por 2 a 0 no primeiro jogo da final do Cariocão, o Flamengo volta as atenções para a estreia na Libertadores. A equipe já está no Equador, e entrará em campo a 2.800 metros acima do nível do mar.

“O mais complicado que joguei foi contra o Del Valle do Ramírez, em 2020, da Recopa, na altitude. Foi muito difícil. Começamos o jogo perdendo, viramos, mas eles empataram no fim com um gol de pênalti. O 2 a 2 foi um resultado completamente enganoso, um jogo super difícil. A gente tentava pressionar e não conseguia. Eu lembro da sensação de olhar para os companheiros da linha de marcação atrás e não conseguir nem falar. Sofrimento demais.”, afirmou Filipe Luís.

Flamengo e Aucas fazem parte do Grupo A ao lado de Ñublense (Chile) e Racing (Argentina). A equipe equatoriana não tem tradição na Libertadores. Apesar de ter conquistado o último campeonato equatoriano, o Aucas sofreu um desmanche e não começou bem a temporada atual. O jogador mais famoso do time é o meia Otero, que já jogou no Corinthians e no Atlético-MG.

Prováveis escalações

O Aucas vem de um empate no fim de semana e ainda precisa se reencontrar na temporada. Para esta partida contra o Flamengo, o técnico terá todo elenco à disposição.

Time provável: Hernán Galíndez, Pedro Pablo Perlaza, Luis Romero, Luis Cangá y Carlos Cuero; Jhonny Quiñónez, Edison Caicedo, Michael Carcelén, Rómulo Otero, Erick Castillo y John Jairo Cifuente

Vítor Pereira tem mantido segredo sobre as escalações e para a estreia na Libertadores não foi diferente. No entanto, com a ausência de Thiago Maia, é provável que Vidal apareça como titular ao lado de Gerson no meio-campo.

Time provável: Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz (Rodrigo Caio), Léo Pereira, Ayrton Lucas (Filipe Luís), Gerson, Vidal, França (Ribeiro), Cebolinha e Pedro (Gabi).