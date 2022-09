Flamengo e São Paulo se enfrentam por vaga na final da Copa do Brasil

Flamengo e São Paulo entram em campo hoje (14), às 21h45 (Brasília), em duelo decisivo pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O tricolor tem uma tarefa difícil pela frente. A partida de ida foi 3 a 1 para o Rubro-Negro, dessa forma, apenas uma vitória por três gols ou mais de diferença classifica o time de Rogério Ceni. Dois gols de diferença levam a partida para os pênaltis.

HOJE TEM MENGÃO NA SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL! Às 21h45, o Mais Querido enfrenta o São Paulo, no Maracanã, no jogo de volta! Vamos com tudo em busca da classificação! 💪#FLAxSAO #VamosFlamengo pic.twitter.com/LQ8RMduHpW — Flamengo (@Flamengo) September 14, 2022

Além da grande desvantagem no placar, o São Paulo não tem um retrospecto recente positivo positivo contra o Flamengo. São quatro derrotas seguidas para o clube carioca, sendo três em casa e duas no Maracanã. Antes disso, o São Paulo defendia nove jogos de invencibilidade contra o rival.

A boa notícia para a torcida tricolor é que o time de Rogério Ceni já mostrou que não desiste nunca e sempre tenta ser um time competitivo. Já o Flamengo vê a Copa do Brasil como uma chance de compensar uma possível derrota no Campeonato Brasileiro. Portanto, o clube vem com todas as forças para conquistar mais uma vaga na final na temporada.

Prováveis escalações para Flamengo x São Paulo

Flamengo

Dorival Júnior mandará para campo o chamado “time das Copas”, que foi responsável por dar novas perspectivas ao Flamengo na temporada. Sem David Luiz e Léo Pereira, suspensos na última quarta contra o Vélez, e após poupar Thiago Maia e Gabriel, pendurados, o treinador escala pela oitava vez a formação que venceu Tolima, Atlético-MG, Vélez, Corinthians duas vezes, o próprio São Paulo e empatou com o Athletico-PR em duelos de mata-mata.

Time provável: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Pedro.

São Paulo

Como os titulares descansaram no fim de semana (alguns entraram apenas no segundo tempo contra o Corinthians), o São Paulo entrará em campo no Maracanã com seu time mais forte. Uma troca será no gol: Felipe Alves, que não está inscrito na Copa do Brasil, dará lugar a Jandrei, que tinha perdido a vaga após falhas.

Time provável: Jandrei, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

