Flamengo e Atlético-MG se reencontram no Maracanã pela 33ª rodada do Brasileirão

Nesta quarta-feira (13), Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no Maracanã, às 19h (horário de MS), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o primeiro encontro das equipes após a final da Copa do Brasil, em que o Flamengo saiu campeão e o Atlético-MG ficou com o vice.

Já garantido na Libertadores do próximo ano graças ao título da Copa do Brasil, o Flamengo ocupa atualmente a quinta posição na tabela do Brasileirão. Já o Atlético-MG, em 11º lugar, ainda busca melhorar sua classificação para garantir uma vaga na competição continental.

A maior novidade no horário carioca está fora do campo: Gabriel, o artilheiro do Flamengo, não foi mencionado para a partida após anunciar que deixará o clube no fim desta temporada. Isso abre espaço para outras opções específicas no elenco de Filipe Luís, que deverá montar o Flamengo com Rossi no gol; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira na defesa; Wesley, Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Ayrton Lucas (ou Alex Sandro) no meio; e a dupla de ataque formada por Michael e Bruno Henrique.

O Atlético-MG, comandado por Gabriel Milito, deve escalar Everson no gol; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens na linha de defesa; com Otávio, Fausto Vera, Scarpa e Zaracho no meio; e a dupla Deyverson (ou Paulinho) e Hulk no ataque.

A 33ª rodada trouxe resultados importantes: o Internacional venceu o Fluminense por 2 a 0, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0, e o Corinthians derrotou o Vitória por 2 a 1. Outros jogos incluem Fortaleza 3×0 Vasco, Cruzeiro 2×1 Criciúma, São Paulo 2×1 Athletico-PR, além de empates sem gols entre Botafogo e Cuiabá e Atlético-GO e Bragantino

A partida entre Flamengo e Atlético-MG será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, com expectativa de grandes emoções em mais um clássico entre as equipes.

