Flamengo demite técnico Filipe Luís

O Flamengo anunciou, na madrugada desta terça-feira (3), que o técnico Filipe Luís não seguirá no comando da equipe. A saída acontece poucas horas após a goleada por 8 a 0 contra o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca, que classificou o Rubro-Negro para a final contra o Fluminense.
“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).
O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.”
Filipe Luís e a diretoria do Flamengo enfrentavam pressão da torcida, principalmente após a derrota na quinta-feira (26), para o Lanús, em pleno Maracanã, na disputa pela Recopa Sul-Americana.
No cargo desde outubro de 2024, Filipe Luís deixa o time carioca após 101 jogos, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas.
Além disso, ele se tornou o segundo técnico mais vitorioso da história do Flamengo, ao lado de Jorge Jesus e Flávio Costa, com cinco títulos: Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 e Brasileirão 2025.