Flamengo bate Olimpia com gol de BH e larga na frente na Libertadores

O Flamengo venceu o Olimpia por 1 a 0, em jogo pegado no Maracanã, e ficou mais próximo das quartas de final da Libertadores. Bruno Henrique marcou o único gol do jogo de ida das oitavas, aos três minutos do segundo tempo.

O Rubro-Negro tem a vantagem de avançar com um empate no Paraguai. Uma vitória do Olimpia por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis —quem avançar enfrenta nas quartas o vencedor do duelo entre Fluminense e Argentinos Juniors.

A partida de volta será disputada na quinta-feira da semana que vem (10), também às 21h (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco. Antes disso, o Fla volta a campo no domingo (6) para visitar o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileiro.

Com informações da Folhapress, por ANDRÉ MARTINS