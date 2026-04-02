Final do Estadual leva decisão ao Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas

Campo Grande será palco da grande decisão do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol nesta quinta-feira (2), às 19h30. O Estádio Toca do Leão, localizado no Parque Jacques da Luz, na região das Moreninhas, recebe o confronto final entre Operário Futebol Clube e Bataguassu Futebol Clube, reunindo torcedores e movimentando o cenário esportivo da Capital.

Administrado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), o estádio tem se consolidado como um dos principais espaços para o futebol profissional no Estado. A escolha do local para sediar a final foi definida pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), em parceria com o município.

Dentro de campo, o Operário chega com vantagem após vencer o primeiro jogo por 3 a 1, resultado que aumenta a expectativa da torcida campo-grandense na disputa pelo título estadual.

A realização das partidas no estádio das Moreninhas é fruto da parceria entre a Prefeitura e a FFMS, que tem viabilizado a utilização do espaço para jogos oficiais e ampliado o acesso da população a grandes eventos esportivos.

Estrutura para grandes decisões

De acordo com o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, a final reforça o protagonismo do espaço no calendário esportivo.

“Amanhã sediaremos a final do campeonato estadual de futebol profissional de Mato Grosso do Sul, com a participação do Operário, que representa Campo Grande. A decisão acontece no estádio Jacques da Luz, que hoje é palco dos principais eventos esportivos ligados ao futebol na capital”, destacou.

Segundo ele, o estádio vem sendo preparado para receber competições de alto nível. “O espaço já recebeu jogos da Copa do Brasil e da Série D, e agora será o cenário da final do estadual. Destaco o compromisso da Prefeitura de Campo Grande com o esporte e com o futebol profissional, oferecendo às equipes da capital uma estrutura adequada, que passou por melhorias e modernização, atendendo aos requisitos para competições de alto nível”, finaliza.