Final da Copa Verde terá arbitragem Sul-mato-grossense

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu no início desta semana que a arbitragem de Mato Grosso do Sul de Paulo Henrique Vollkopf vai autuar na grande decisão da Copa Verde entre Vila Nova (GO) e Paysandu (PA), no próximo sábado, no Serra Dourada, em Goiânia. A partida está marcada para ás 19h.

Conforme o material que está no site da CBF, no campo terão mais outros dois árbitros sul-mato-grossense no apoio da arbitragem. Eles são: Árbitro Assistente 1- Marcos dos Santos Brito (MS) e Árbitro Assistente 2-Marcelo Grando (MS).

A partida entre Vila Nova e Paysandu fecha a temporada do futebol brasileiro. Na primeira partida, no estádio da Curuzu, em Belém (PA), o jogo terminou em 0 a 0.

O último jogo que Paulo Henrique Vollkopf apitou, foi na última rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Castelão, na partida em que o Ceará goleou a equipe do Juventude por 4 a 1.

Acompanhe a equipe de arbitragem para a final da Copa Verde.

Árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf- MS

Árbitro Assistente 1 Marcos dos Santos Brito- MS

Árbitro Assistente 2 Marcelo Grando- MS

Quarto Árbitro Renan Novaes Insabralde- MS

Quinto Árbitro Cristhian Passos Sorence- GO

Árbitro de Vídeo Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)- SP

(VAR) Adriano de Assis Miranda- SP

Observador de VAR Jose Henrique de Carvalho- SP

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.