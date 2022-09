Fim do Jejum: Botafogo busca vitória contra Fluminense

Neste domingo (4) Botafogo e Fluminense disputam mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro. A partida da vez será na Arena Castelão às 16hs (horário de Brasília).

Sem vencer há cinco jogos pelo Brasileiro, o Botafogo terá pela frente o melhor clube do segundo turno da competição. O Fortaleza deixou a zona de rebaixamento e embalou cinco vitórias consecutivas, todas sem sofrer gols.

A expectativa para essa partida é de casa cheia, com mais de 52 mil ingressos vendidos por antecipação. O cenário é bem diferente de quando os times se enfrentaram no primeiro turno, no Rio de Janeiro.

Em maio, pela sexta rodada, o Botafogo venceu por 3 a 1, com gols do lateral Daniel Borges, do volante Patrick de Paula e do atacante Erison – negociado recentemente com o Estoril (Portugal). O resultado no estádio Nilton Santos, na ocasião, colocou o Glorioso no G4 do Brasileirão. O Fortaleza, que balançou as redes com o atacante Moisés, estava na lanterna.

Para a partida deste domingo (4) o Fortaleza deve ir a campo com: Fernando Miguel; Emanuel Brítez, Marcelo Benevenuto e Titi; Juninho Capixaba; Lucas Sasha e Ronald; Romarinho, Moisés e Thiago Galhardo; Robson.

Já o Botafogo tem a probabilidade de entrar na disputa com a escalação do técnico Luís Castro terá: Gatito Fernández; Rafael, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal, Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Victor Sá, Jeffinho e Júnior Santos (Tiquinho Soares).

*Com informações Agência Brasil