Filha de Pelé agradece pelo tratamento dado ao pai no hospital

Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, 82, publicou na noite deste domingo (25) um agradecimento pelo tratamento que o pai recebe no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, onde o ex-jogador está internado desde novembro.

“Temos sempre muito a agradecer, mesmo passando o Natal no hospital temos consciência do privilégio que é estar num hospital como o Einstein. De ver nosso pai ser tratado por esses profissionais, super competentes e extremamente carinhosos. Não passa um momento que nos esquecemos desse privilégio”, escreveu.

Na foto que acompanha o texto, Kely está ao lado dos irmãos. Ela agradeceu também por estarem juntos, pelo carinho que a família recebe e por permanecerem ao lado do pai. A foto foi compartilhada pela filha Flávia Arantes do Nascimento.

Além de Kely e Flávia, estão na foto Edinho, os gêmeos Celeste e Joshua e Gemina, filha do primeiro casamento de Assíria Seixas, ex-mulher do jogador.

“Feliz Natal. Muita saúde, muito amor, muita alegria, muitas gargalhadas e muita paixão, hoje e sempre, para todos vocês”, disse.

Kely finalizou dizendo que ela e os irmãos ficariam mais uma noite ao lado do pai. Pelé foi internado em 29 de novembro para reavaliação do tratamento quimioterápico para combater o câncer de cólon. Além disso, havia um quadro de infecção respiratória.

Boletim médico divulgado na quarta-feira (21) pelo Einstein apontou que piorou o estado de saúde dele. De acordo com o texto, o ex-jogador precisa de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. Na noite deste domingo, o hospital informou que não há nenhuma novidade em relação ao quadro.

