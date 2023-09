Festival Paralímpico acontece nesse final de semana e promove atividades para crianças e adolescentes

A segunda edição do Festival Paralímpico acontece nesse sábado (23) no Parque Jacques da Luz, em Campo Grande, das 8h30 às 12h.

O evento proporciona a crianças com e sem deficiência (até 20% dos inscritos), de oito a 17 anos, a vivência em modalidades paralímpicas, de maneira recreativa e lúdica, bem como difunde o Movimento Paralímpico por todo o território nacional.

O evento é organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) por meio do Centro de Referência Paralímpico, o Festival conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, via Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Segundo o CPB, a iniciativa também é uma porta de entrada para atletas nas seleções de base. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link até a data do evento.

Em Campo Grande, as demonstrações serão em cinco modalidades: atletismo, bocha, voleibol sentado e futebol de cinco para cegos. Cada dinâmica será apresentada em grupos, trocando de sessão a cada 30 minutos, para que cada criança tenha contato com todos os esportes apresentados. Ao final do evento será oferecido um lanche aos participantes.

Além de promover uma experimentação esportiva lúdica e inclusiva, o Festival acontece em momento oportuno para celebrar duas datas marcantes para o Movimento Paralímpico: o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado nesta quinta-feira (21), e o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, celebrado nesta sexta-feira (22).

“Mato Grosso do Sul tem sido um celeiro de atletas paralímpicos e o objetivo é que o paradesporto desperte o interesse de mais crianças e adolescentes, não só com um viés competitivo, mas também como forma de saúde e bem-estar”, salienta o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

O Festival Paralímpico ocorrerá de forma simultânea em 118 localidades nas 27 unidades federativas do país. A expectativa é reunir mais de 15 mil participantes no Brasil todo. A primeira edição deste ano, realizada em maio, movimentou mais de 21 mil crianças e adolescentes.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

Leia mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram