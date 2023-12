Ferroviária-SP sai do grupo do Operário e obtém acesso

Time paulista conquistou uma das quatro vaga para a Série C 2024

O Brasileiro da Série D conheceu os semifinalistas no último fim de semana. Entre os quatro clubes que puderam festejar o acesso está a Ferroviária, de Araraquara. Na primeira fase do campeonato, o time do interior paulista fez parte do mesmo grupo do Operário.

Há exatos 45 dias, em 22 de julho, o Galo de Campo Grande se despedia do campeonato justamente contra a Ferroviária. Apenas para cumprir tabela, a partida foi disputada em Sidrolândia, pois o estádio das Moreninhas estava reservado para torneio amador, e o Morenão segue interditado e sem previsão de reabertura para jogos oficiais de futebol.

Naquele dia, a única equipe de Mato Grosso do Sul nas quatro divisões do Brasileiro 2023, perdeu por 1 a 0. O cenário melancólico vivido pelo Alvinegro campo-grandense, ao fim da 14ª e última rodada da primeira fase – terminou em último do grupo, a oito pontos do penúltmo – contrastou com a expectativa vivida no início da competição. Em 6 de maio, diante da mesma Ferroviária, o Operário empatou sem gols, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, na abertura do torneio.

Classificação na Paraíba

A Ferroviária empatou com o Sousa-PB por 1 a 1, na Paraíba, domingo (3) e assegurou o retorno à Série C em 2024. Como havia vencido o jogo de ida, em Araraquara, por 1 a 0, a equipe garantiu o acesso para disputar a terceira divisão do Brasileiro pela primeira vez desde 2002. Xavier fez o gol que deu tranquilidade ao time, que posteriormente sofreu o empate com o gol de Luís Henrique.

O placar rendeu festa no gramado do Marizão, mas não dos jogadores do time da casa, frustrados após terminarem a Série D invictos em casa, mas sem a vaga. A Ferroviária, pelo contrário, comemorava de forma ainda mais efusiva pela trajetória da equipe na competição.

A Locomotiva só foi conquistar a primeira vitória no campeonato na sétima rodada e se classificou na quarta e última vaga do grupo 7, com a 27ª melhor campanha entre os 32 clubes classificados aos mata-matas. Na hora decisiva, no entanto, não perdeu: chega às semifinais com três vitórias e três empates no mata-mata.

As semifinais

Os outros três times que atingiram o objetivo principal na disputa da Quarta Divisão do Brasileiro foram: Caxias- -RS, Ferroviário-CE e Athletic- -MG, que eliminaram, respectivamente, Portuguesa-RJ, Maranhão, e Bahia de Feira.

Os próximos duelos serão entre Caxias e Ferroviário, e a equipe gaúcha fará o jogo da volta em casa, e Athletic x Ferroviaria, e o time paulista decidirá o confronto na Fonte Luminosa.

Até o fechamento da edição, as datas e horários das partidas não foram divulgados pela CBF. (Com Igor Santos, da EBC).

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

