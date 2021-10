Felipão deixa de ser técnico do Grêmio após derrota para o Santos

O Grêmio anunciou na madrugada desta segunda-feira (11) a demissão do técnico Felipão do comando da equipe. Em nota oficial publicada em seu site, o tricolor gaúcho informou que a saída foi em “comum acordo” após uma reunião realizada na noite de domingo.

Felipão assumiu o Grêmio em julho já na zona de rebaixamento após a demissão de Thiago Nunes. Ele ficou apenas três meses no cargo. Ao todo, Scolari comandou a equipe nesta quarta passagem por 21 partidas. Foram nove vitórias, três empates e nove derrotas, com 47,6% de aproveitamento. O time marcou 22 gols e sofreu 23 no período.

Além disso, Scolari não conseguiu levar o Grêmio muito adiante nas copas que disputou. Na Sul-Americana a equipe foi eliminada em casa pela LDU. Já na Copa do Brasil os gremistas caíram nas quartas de final diante do Flamengo. Na próxima partida, na quarta-feira contra o Fortaleza pelo Brasileirão, Thiago Gomes vai comandar a equipe.

O Grêmio vive um momento delicado no Brasileirão. Sem vencer há quatro partidas, dentre as quais três são derrotas, o time é o penúltimo colocado do campeonato, com 23 pontos. O Tricolor está a cinco pontos do Santos, o primeiro colocado fora da zona de degola. Acesse também: Galvão Bueno tem áudio vazado em transmissão da Globo e xinga Neymar ao vivo: “Idiota”

(Com informações Uol Esportes)