Felipão assume que Athletico pode ficar abalado com a goleada sofrida: “Pode ter efeito psicológico”

O Flamengo massacrou o Athletico no final da tarde de ontem (14), por 5 a 0, no Maracanã. A equipe entrou com os reservas, assim como a equipe de Felipão. Porém, ficou clara a diferença técnica entre os elencos. Quando o placar já estava 4 a 0, Arrascaeta, Pedro e Gabriel ainda entraram em campo.

Felipão se mostra preocupado com o efeito psicológico

Ao final da partida o técnico Felipão minimizou a goleada sofrida, entretanto ressaltou que o resultado pode ter efeito psicológico.

“Não vai ser terra arrasada, mas é um resultado que temos que pensar um pouco mais. Ver o que podemos tirar de bom para o jogo da classificação. Pode ter efeito psicológico, com time abalado. Temos que pensar que é um jogo diferente, em casa e com outros atletas. Vamos tentar que não seja perturbador.”

Os times voltam a se reencontrar na quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada. O jogo vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Na ida, Furacão e Fla empataram sem gols no Maracana. Quem passar pega o vencedor de América-MG e São Paulo.

Para Felipão, a comissão técnica precisa trabalhar com o elenco para a goleada não ter efeito para essa decisão. O treinador, inclusive, ressaltou que a formação inicial desta tarde foi reserva e que outro time entrará em campo no meio da semana.

O triunfo deixa o Mengo com 39 pontos, ocupando a vice-liderança do torneio. A equipe contou com uma ajuda do Fluminense que perdeu por 3 a 0 para o Internacional. Já o Furacão foi ultrapassado pelo rival e caiu para o quinto lugar, com 37 pontos.

Ao golear o time reserva do Athletico, o Flamengo deu um “aviso ao clube paranaense. O Mais Querido mostrou a força que tem e deixou o adversário com “um pé atrás”, sabendo que não dá para encarar de qualquer jeito o Mengão. Com isso, o técnico Felipão terá que montar mais uma retranca, no intuito de frear o ataque poderoso do Fla.

Como foi Flamengo x Athletico

Contando com o apoio de mais de mais de 62 mil torcedores, o Rubro-Negro foi muito superior na primeira etapa, finalizando 12 vezes diante de um Furacão que não chegou vez alguma com perigo.

Com os times reservas pensando na Copa do Brasil, o Flamengo foi melhor ao longo da primeira etapa. Dominando as ações, o Rubro-Negro parou na defesa bem postada do Athletico-PR, que tinha a proposta clara de se defender e pelo menos sair do Maracanã com o empate.

O Furacão até tentou sair no contra-ataque, mas não teve muito sucesso e nem assustou. A melhor oportunidade do Fla foi em uma cabeçada de Marinho no travessão, mas nada de bola na rede.

Na segunda etapa a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior conseguiu finalmente abrir o marcador, e não parou mais. Aos 10 minutos Marinho cobrou escanteio e o zagueiro Fabrício Bruno subiu muito para cabecear no canto. Três minutos depois a jogada se repetiu, o camisa 31 levantou na área para gol de cabeça do defensor.

Aos 17 minutos o Flamengo chegou ao terceiro em jogada de contra-ataque. Matheuzinho recebeu lançamento de Cebolinha e foi derrubado pelo goleiro Anderson. Mas a bola sobrou para Ayrton Lucas, que não perdoou. O placar foi ampliado aos 26 minutos, após novo escanteio de Marinho, que terminou em cabeçada de Lázaro.

Mesmo com a vitória elástica, o técnico Dorival Júnior colocou em campo Pedro, Gabriel Barbosa e Arrascaeta. E a mudança fez efeito aos 46 minutos, quando o uruguaio cobrou escanteio para o camisa 21 deixar o seu.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.