F1: Hass confirma saída de Schumacher e anuncia o retorno de Hulkeberg

A Haas confirmou na madrugada de hoje (17) a saída de Mick Schumacher no fim deste ano. A equipe norte-americana divulgou que Nico Hulkenberg se juntará a escuderia para a temporada da Fórmula 1 em 2023. O alemão de 36 anos se terá como companheiro Kevin Magnussen (T-mag) que tem contrato com a equipe por dois anos.

Pelas redes sociais, quanto Mick e Hass se pronunciaram sobre o fim da parceria, pegando de surpresa os fãs da modalidade. O jovem piloto alemão, filho de Michael Schumacher deixou claro a sua chateação com a decisão do time em não contar com seus serviços para a próxima temporada. Ele ainda disse que está empenhado para retornar a um assento como titular do grid.

Divulgação/ @SchumacherMick

“Esta será minha última corrida com a Haas F1 Team. Não quero esconder o fato de que estou muito desapontado com a decisão da não renovação do nosso contrato. Eu gostaria de agradecer a Haas e a Ferrari por me darem essa oportunidade. Estes anos juntos me ajudaram tanto tecnicamente quanto pessoalmente. E, especialmente quando as coisas ficavam difíceis, eu me dava conta do quanto eu amo esse esporte.”

“Foram dias instáveis, mas eu continuei melhorando, aprendi muito e agora tenho certeza de que mereço um lugar na Fórmula 1. Este assunto não está encerrado para mim. Contra tempos só te fazem mais forte. Meu sangue ferve pela Fórmula 1 e eu lutarei firmemente para voltar ao grid.”, relartou Mick Schumacher, divulgada pelo site Motorsports.com.

O anúncio pegou de surpresa muitos fãs da modalidade, apesar da especulação, muitos não acreditariam sobre o retorno de Hulkenberg ao grid como piloto títular, já que o ele atualmente exerce o papel de piloto reserva da Aston Martin, onde realizou as suas primeiras corridas em 2022, no Bahrein e Arábia Saudita, por conta da ausência de Sebastian VEttel, que não correu após ser testado positivo para a Covid-19

Mick Schumacher vê Mercedes de portas abertas

De acordo com informações do Portal Uol, na semana passada Toto Wolf deixou a porta aberta da equipe Mercedes para o filho de Schumacher atuar como piloto reserva da escuderia alemã no futuro. Michael começou e terminou a sua carreria na montadora alemã, sendo que o austriaco disse que “o lugar dos Schumacher é com a Mercedes”

