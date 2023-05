Flamengo descarta fratura na face do goleiro Santos e Pedro retorna

O Flamengo informou, na tarde desta segunda-feira (8), que o goleiro Santos passou por exames e não foram apontadas fraturas na face. Santos deixou o jogo contra o Athletico-PR, neste domingo (7), pelo Brasileiro, após sofrer uma joelhada de Vitor Roque em uma dividida na área.

O goleiro chegou a desmaiar no gramado e foi substituído por Matheus Cunha após recobrar os sentidos. No mesmo comunicado, o time rubro-negro disse que Thiago Maia teve uma lesão constatada no quadríceps da perna direita.

A boa notícia para o time rubro-negro é que Pedro treinou sem restrições e tem presença confirmada para a partida. O atacante havia desfalcado o Flamengo diante do Athletico-PR para se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo. Os laterais Filipe Luís e Varela também participaram da atividade em campo e se aproximam do retorno.

Portanto, o cenário torna Santos uma incógnita para o próximo jogo do Flamengo, contra o Goiás, quarta-feira (10), às 20h. O técnico Jorge Sampaoli já sabe que não terá Gabigol, suspenso por ter levado o terceiro amarelo. Acesse também: Viagens em missões de parlamentares têm verbas gordas para diárias