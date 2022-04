Estratégia do Corinthians apresenta falhas, e duelo com Boca Juniors vira decisão

A derrota para o Palmeiras, no sábado (23), em Barueri, pode ter um preço ainda mais caro para o técnico Vítor Pereira, dependendo do resultado de Corinthians x Boca Juniors (Argentina), hoje (26), na Neo Química Arena. O jogo da terceira rodada da fase de grupos do torneio sul-americano, que já era importante para as ambições do time, se tornou, diante do cenário atual, uma decisão.

Que vai muito além de tentar saltar à ponta da chave, na qual todos os times estão empatados com três pontos, mas em que o time alvinegro é lanterna por saldo de gols. Vencer a partida vale também um pouco de paz para o clube.

Desfalque técnico

O Corinthians também tem outro desafio para a partida: Vítor Pereira foi diagnosticado com COVID-19, conforme informado pelo clube nesta segunda-feira (25), e não estará acompanhará o time alvinegro nesta terça-feira. O auxiliar Filipe Almeida assumirá o comando.

Vítor Pereira poupou jogadores contra a Portuguesa-RJ, na quarta-feira (20), pela Copa do Brasil, e no Dérbi do fim de semana. Tudo para chegar com os principais atletas em melhores condições físicas para o confronto com o adversário portenho. Colheu um empate em 1 a 1 com um time da Série D. E foi atropelado pelo Palmeiras por 3 a 0, mesmo tendo colocado em campo, no segundo tempo, Renato Augusto, Jô e Willian.

Além do técnico Vítor Pereira, o Corinthians tem como desfalques confirmados para o jogo desta terça-feira o lateral-direito João Pedro, que trata um incômodo muscular, e os zagueiros Robson Bambu, em transição física, e Gil, diagnosticado com gripe. O time alvinegro deve iniciar a partida com: Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto; Gustavo Mantuan, Willian e Jô.

O Boca Juniors, por sua vez, chega à partida tentando manter o bom momento -o clube argentino soma cinco jogos sem perder, com duas vitórias e três empates. Para a partida desta terça-feira, o técnico Sebastián Battaglia pode ter como desfalque o atacante Darío Benedetto, substituído no jogo contra o Central Córdoba, no sábado (23), após sentir dores musculares.

Com informações da Folhapress