Em reunião, FFMS realiza mudanças na tabela e “Comerário” tem nova data

A Confederação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) se reuniu com dirigentes do futebol sul-mato-grossense, na tarde de ontem (10), para adequações no calendário do campeonato estadual que começa no dia 21 de janeiro. Até o momento, Operário e Comercial não tem campo para mandar suas partidas.

Os clubes de Campo Grande tem até sexta-feira para informar a federação, onde que mandarão as suas partidas. Segundo o regulamento, os clubes precisam informar a FFMS 10 dias antes do início do campeonato.

A reportagem do site Esporte MS esteve na reunião e relataram que uma das grandes mudanças do calendário é o clássico entre Comercial e Operário que foi antecipado. O “Comérário” aconteceria no dia 18 de fevereiro, antecipado para o dia 29 de janeiro, às 15h.

As mudanças foi por conta da participação do Galo da Capital na Copa Verde, onde dia 17 de fevereiro vai enfrentar o Tocantinópolis, no estádio João Ribeiro, no município de Tocantinópolis (TO).

Veja abaixo como ficou a primeira rodada do campeonato estadual.

Sábado, 21 de janeiro.

Costa Rica x Chapadão

Estádio Laertão, às 15h.

Novo x Operário Atlético Clube

Estádio Sotero Zarate (ainda não pronto), ás 15h

Domingo, 22 de janeiro.

Coxim x Operário FC

A definir- 15h

Dourados AC x Aquidauanense

A definir- 15h

Sábado, 28 de janeiro.

Noroeste – Aquidauanense x Novo

A definir- 15h

Domingo, 28 de janeiro.

Operário AC x Ivinhema

Estádio Carecão, ás 15h.

Comercial x Operário (**)

A definir- ás 15h

Quarta, 1° de fevereiro.

Comercial x Coxim

A definir- ás 15h

Domingo, 5 de fevereiro.

Operário FC x Comercial

A definir- ás 15h

