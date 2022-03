Em final do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje em primeiro jogo

Em partida valendo o vencedor do Campeonato Paulista 2022, São Paulo e Palmeira se enfrentaram hoje (30), às 21h40 (de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, na capital paulista.

O clássico será disputado em dois jogos. A partida de volta será no próximo domingo (3), às 16h, no Allianz Parque. Em caso de empate no agregado, o título paulista será decidido nos pênaltis.

Em campeonatos estaduais, o confronto desta semana marca somente a terceira final entre Palmeiras x São Paulo em toda a história. O retrospecto é favorável ao Tricolor, campeão em 1992 e também no ano passado.

Nesta temporada, os dois times tiveram confronto em apenas um clássico. No Morumbi, o Verdão venceu por 1 a 0, gol de Rony, no dia 10 de março. Foi a única derrota de Rogério Ceni para rivais do estado nesta segunda passagem como técnico do clube.