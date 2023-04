Em crise, o Corinthians encarra seu arquirrival Palmeiras pelo Brasileirão

Emoções é que não faltará na tarde de hoje (29), pelo Campeonato Brasileiro. O destaque é o Dérbi paulista, entre Palmeiras x Corinthians, no Allianz Parque, às 17h30 (horário de MS).

A equipe do Palestra Itália entra em campo para tentar manter-se na frente do pelotão e também segurar a hegemonia recente a grande rivalidade entre as equipes. O Palmeiras não perde o Dérbi desde de setembro de 2021, somando-se três vitórias nos últimos quarto confrontos.

Já o Corinthians vive momento de turbulência, após conquistar de maneira sofrida a classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil, diante do Remo (PA). A equipe do Parque São Jorge busca fazer as pazes com a sua torcida e respirar mais tranquilo após crises por conta da contratação e saída do técnico Cuca. O ex-jogador da equipe, Danilo, comandará o Timão no clássico de hoje.

