Em Corumbá, chega ao fim oitava edição do Eco Pantanal Extremo

Terminou neste domingo (13) a oitava edição do Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura, maior evento de esportes de aventura do Centro-Oeste Brasileiro realizado pela Prefeitura Municipal de Corumbá entre os dias 11 e 13 de novembro.

Com participação de 1.400 atletas nas modalidades de Tiro Prático, Maratona Aquática, Mountain Bike, Canoagem, Corrida de Trilha e Stand UpPaddle (SUP) o evento teve coordenação geral da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec).

A premiação total para os vencedores foi de R$ 70 mil. “Nosso Estado possui particularidades que estreitam nossos laços com os esportes de aventura”, declara o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho.

O Eco Pantanal Extremo teve todas as provas coordenadas pelas Federações Estaduais de cada modalidade. Foram parceiras as Federações Estaduais de Ciclismo, Atletismo, Stand UpPaddle, Desportos Aquáticos, Tiro Prático e Canoagem. Os resultados podem ser conferidos no site da Prefeitura Municipal de Corumbá (clique aqui para acessar).