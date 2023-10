Elenco do Sub-20 do Operário é apresentado para disputa do Estadual

A diretoria do Operário Futebol Clube apresentou na manhã de hoje, o elenco sub-20 que vai disputar o Campeonato Estadual. Segundo a organização do campeonato, serão 15 equipes, divididas em três grupos. Os primeiros colocados de cada chave, avançam nas fases finais da competição.

A equipe do Operário será comandada pelo treinador Elvis Delgado, que curiosamente vai estrear contra a ex- equipe, São Gabriel, onde iniciou o ano de 2023.

O estadual sub-20, terá treinadores conhecidos no cenário sul-mato-grossense como Mauro Marino, Valdir Fortini e Toninho Muzzi. O estreante do campeonato é o São Gabriel, que será treinado pelo técnico Vanderson Araújo, que tem muita experiência no futebol brasileiro.

Confira abaixo a rodada de estreia da competição.

Estádio Leda – Sete de Setembro x Dourados;

Estádio Avelinão – Seinter x União ABC;

Estádio Noroeste – Aquidauanense x Grêmio Santo Antônio;

Estádio Municipal – São Gabriel x Operário FC

Estádio Sotero – Novo/Sidrolândia x Vitória EC

