FPF define Edina Alves e Claus como árbitros das finais do Paulistão

Edina Alves Batista será a árbitra da primeira final do Campeonato Paulista entre Água Santa e Palmeiras e vai se tornar a única mulher na história a apitar uma decisão no Estadual. A partida será realizada no próximo domingo, na Arena Barueri, às 16 horas (de Brasília).

Segundo o Uol Esportes, será a quarta vez nesta temporada que Edina estará no comando do apito em jogos do Palmeiras. A primeira ocasião foi no empate em 0 a 0 com o São Paulo, pela terceira rodada do Paulistão, no Allianz Parque.

Nas quartas de finais do pré-campeonato, a árbitra apitou o jogo marcado por polêmicas entre Palmeiras e São Bernardo. Na partida, o verdão venceu por 1 x 0 e se classificou para a final.

Partida de volta

A partida de volta entre os clubes finalistas está prevista para acontecer no dia 9 de abril, no Allianz Parque, no também às 16 horas. Neste duelo, o árbitro Raphael Claus foi o escolhido.

O juiz irá para sua terceira final do Paulistão seguida. Em 2021, recebeu a definição e ficou à frente da vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Morumbi. Depois, apitou a goleada do Alviverde sobre o mesmo rival, por 4 a 0, no ano seguinte.