É hoje! Corinthians e Flamengo se enfrentam pela disputa de vaga na final da Copa do Brasil

A Copa do Brasil definirá neste domingo (20), o segundo time finalista. Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 15h (de MS).

O Rubro-negro venceu o primeiro confronto por 1 a 0 e joga por qualquer empate para chegar a terceira final consecutiva. O Timão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar ou de por um gol para levar a disputa para os pênaltis.

Quem passar de fase disputará o título com o Atlético-MG, que eliminou o Vasco no sábado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Uma provável escalação alvinegra tem Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

O Flamengo deve começar o jogo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gabriel e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

O Campeonato Brasileiro também entra em campo neste domingo com o último jogo da 30ª rodada. A partida será entre Juventude x Palmeiras, às 19h, no estádio Alfredo Jacconi, em Caxias do Sul (RS).

O time paulista está na segunda colocação com 57 pontos e pode ficar a um de diferença para o Botafogo em caso de vitória. O Juventude, 14º, joga para se afastar da zona de rebaixamento.