Dourados abre as portas para os Jogos Escolares da Juventude, reunindo 800 atletas em um polo do futsal do MS

Dourados se prepara para sediar os Jogos Escolares da Juventude de MS na modalidade de futsal, um evento esportivo que promete movimentar a maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul. O Ginásio Municipal Ulysses Guimarães abrirá suas portas para receber mais de 800 atletas, entre jogadores e comissão técnica, vindos de 48 municípios, que irão competir entre os dias 8 e 14 de junho.

Os jogos, organizados pela Prefeitura de Dourados, por meio da Funed (Fundação de Esportes de Dourados) e da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), contarão com a participação de 53 equipes compostas por meninas e meninos com idades entre 12 e 14 anos. Além de incentivar a prática esportiva entre os jovens, o evento traz benefícios econômicos para a cidade, impulsionando setores como a hotelaria, alimentação e comércio, além de contribuir para a cultura e o turismo local.

O prefeito Alan Guedes destacou a importância dos jogos para Dourados, ressaltando que o esporte é uma ferramenta de transformação que mantém os jovens longe das drogas e da criminalidade. A cidade está preparada para receber a todos de braços abertos e proporcionar dias especiais aos participantes.

Dourados estará representada na competição por quatro equipes: EM Indígena Araporã (feminino) e Escola Elite Dourados (masculino), que foram as vencedoras dos jogos de outono, juntamente com as escolas EE Castro Alves e EM Rosa Câmara.

Luís Arthur Spinola Castilho, diretor-presidente da Funed, ressalta o papel fundamental da Prefeitura no fortalecimento do esporte em Dourados. O evento esportivo torna a cidade um polo esportivo estadual, uma conquista alcançada nos últimos anos, impulsionando o desenvolvimento esportivo da região.

Os Jogos Escolares da Juventude MS 2023 seguirão até o dia 14 de junho no Ginásio Municipal de Esportes Ulysses Guimarães, proporcionando uma semana de intensas competições e promovendo a integração e o espírito esportivo entre os jovens atletas do estado.