Disposto a sair do São Paulo para o Athletico, Pablo fica longe do Santos

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Santos não deve contratar Pablo, do São Paulo. A negociação estava avançada e dependia apenas do aval do atacante de 29 anos. Nesta quarta-feira (12), o time alvinegro conversou com Cicero, pai de Pablo, que relatou insegurança do atleta em ir para um rival.

Há negociação em andamento com o Athletico-PR, ex-clube do jogador, que hoje é visto como o caminho que mais agrada ao atacante. O São Paulo prefere o Santos pelas condições oferecidas.

Diante desse cenário, o Santos não desistiu oficialmente de Pablo, mas não conta com a contratação e procura outras opções no mercado. O técnico Fábio Carille estava animado com a possibilidade de contar com o atacante.

Pablo tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2023. Ele foi o artilheiro são-paulino em 2021, com 13 gols em 38 jogos, mas mesmo assim não deve continuar no clube. O atacante, porém, não descarta a permanência.

O Santos contratou Eduardo Bauermann, Bruno Oliveira e Ricardo Goulart. Além de um atacante, o time alvinegro procura por laterais e volante no mercado da bola.