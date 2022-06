Dificultando o trabalho dos rivais, Vítor Pereira veta divulgação de relacionados

Diferentemente do que vinha ocorrendo nos últimos anos, o Corinthians adotará uma nova prática a partir da próxima semana. De acordo com o técnico Vítor Pereira, o clube não divulgará mais a lista de relacionados às vésperas dos jogos.

O Timão encara o Athlético-PR na noite desta quarta-feira (15), na Arena da Baixada, em Curitiba.

A decisão foi anunciada pelo técnico para aumentar o mistério e dificultar o trabalho dos seus adversários. O Timão treinou na manhã de hoje (14) no CT Joaquim Grava e, na sequência, os jogadores seguiram viagem para Curitiba.

De acordo com assessoria do clube, o volante Maycon teve uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa direita. Por conta da lesão, o atleta não deve jogar as oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Santos, e da Libertadores, contra o Boca Júniors.

Segundo imagens captadas pelo Globoesporte.com, é possível ver três jogadores das categorias de base treinando junto com o elenco principal. Os atletas são o zagueiro Robert Renan e os atacantes Wesley e Felipe. A chance deles participarem da partida é grande.

Fagner e Luan, que foram desfalques, também apareceram nas atividades no CT Joaquim Grava. Segundo as imagens, a ausência de Maycon é certa. O zagueiro João Victor, na última segunda-feira, deu sequência ao tratamento de um entorse no joelho direito, e virou dúvida na partida contra o Furacão.

A possível escalação do Corinthians tem: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Robson Bambu (Robert Renan), Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo (Roni), Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mantuan, Willian e Róger Guedes.