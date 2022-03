Diego Costa vai de criticado a aposta de Ceni e desbanca Miranda no São Paulo

O escanteio cobrado por Reinaldo, aos 42 minutos do primeiro tempo da vitória sobre o Manaus, na quarta-feira (16), coroou mais uma exibição segura de Diego Costa. O jovem zagueiro de 22 anos vive momento de afirmação com Rogério Ceni depois de um ano em que conviveu com críticas da torcida e perdeu espaço no São Paulo.

Um dos atletas que mais entrou em campo nesta temporada, com dez jogos, Diego Costa conseguiu desbancar o veterano Miranda na disputa pela titularidade. O jovem defensor tem sido peça constante nas escalações, seja ao lado de Arboleda, Léo ou do próprio Miranda.

Diego Costa entrou na temporada com desconfiança. A expectativa era de que Arboleda e Miranda seguissem titulares, e o São Paulo procurava um zagueiro experiente para ser o primeiro reserva deles, depois que Bruno Alves foi negociado com o Grêmio.

A Covid-19, contudo, atrapalhou a preparação de Miranda, que foi poupado na estreia contra o Guarani. Diego Costa foi o escalado para fazer dupla com Arboleda. Na sequência, contra o Ituano, o equatoriano foi poupado e abriu mais um espaço para o zagueiro de 22 anos.

A partida decisiva para consolidar Diego Costa foi a seguinte. Miranda falhou em um dos gols do Red Bull Bragantino, na derrota por 4 a 3, e mostrou nível físico abaixo dos companheiros. O veterano foi para o banco de reservas e Diego e Arboleda jogaram juntos nas três partidas seguintes.

A boa fase de Diego Costa tem se refletido nos números. De acordo com o site especializado em estatísticas Footstats, ele é o líder do clube em passes e lançamentos certos, rebatidas e bloqueios, além de ser o segundo com mais desarmes na temporada.

“Eu lembro do Diego muito na época do Diniz, ele jogou bastante nessa função. Eu também gosto de zagueiros que têm a possibilidade de carregar bola, conduzir bola e começar a armar jogo”, explicou Ceni.

Caso mantenha o nível, Diego Costa caminha para fazer sua temporada com mais jogos. Foram dez até agora. O ano com mais partidas foi em 2020, com Fernando Diniz, quando entrou em campo 30 vezes. Na última temporada, o zagueiro oscilou com Hernán Crespo e Rogério Ceni e fez 20 jogos.

O próximo compromisso do São Paulo será amanhã (19), diante do Botafogo-SP, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. A tendência é que Rogério Ceni altere alguns nomes na escalação pensando no jogo contra o São Bernardo, provavelmente na terça-feira (22), pelas quartas de final.

Cominformações da Folhapress