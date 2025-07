De MS, André Dodero é convocado para Mundial

Único representante de Mato Grosso do Sul na seleção brasileira de judô cadete, André Dodero, disputará o Mundial Cadete da modalidade, que acontece de 27 a 31 de agosto, em Sofia, na Bulgária. A convocação saiu nesta quarta-feira (2), pela CBJ (Confederação Brasileira de Judô), que confirmou 20 nomes para a competição.

Líder do ranking nacional na categoria até 55kg, André consolidou a vaga com resultados expressivos nas competições que participou na Europa. Em março, conquistou a medalha de bronze no International Masters sub-18, em Bremen, na Alemanha, e em maio, levou a prata na Copa Europeia Cadete, em Bielsko Biala, na Polônia. Além dele, Victor Hugo Silva, segundo do ranking, também representará o Brasil na mesma categoria.

Para Diogo Rocha, sensei de André, o anúncio oficial confirma um trabalho que já dava sinais de sucesso. “Eu estava dando aula no momento da convocação e ele me avisou por mensagem. Fiquei muito feliz. Passa um filme na cabeça, de todos os obstáculos vencidos para chegar a esse momento”, disse o treinador. “Esperávamos que acontecesse, já que ele medalhou nas duas últimas competições internacionais, mas só se torna real quando é divulgado oficialmente.”

A meta agora é manter o ritmo e repetir o desempenho que levou a seleção a sua melhor campanha na história do Mundial Cadete em 2024, com um ouro, três pratas e dois bronzes. A delegação ainda pode contar com a presença de Diogo Rocha, que tenta acompanhar o atleta na Bulgária. “Estamos organizando para que eu o acompanhe no Mundial”, contou o sensei.

Mato Grosso do Sul quase teve mais um nome na lista. Mariana Giachini, de Dourados, disputava vaga na categoria até 70kg, mas acabou fora da convocação após perder a liderança do ranking no Campeonato Brasileiro Cadete, no último sábado, para a carioca Clarisse Vallim, que levou o ouro na competição e foi convocada para representar o país na categoria. Mariana ocupa, hoje, a terceira posição no ranking, apenas 35 pontos atrás da segunda colocada, a paranaense Valentina Demeterco, que foi prata no brasileiro.

Por Mellissa Ramos

