Data, formato e times: o que se sabe sobre o novo Mundial de Clubes da Fifa

O Mundial de Clubes da Fifa terá um novo formato a partir de 2025. Nesta terça-feira (14), a entidade máxima do futebol anunciou a distribuição das vagas para os 32 clubes participantes.

O torneio está previsto para acontecer entre junho e julho de 2025. A expectativa é que funcione como um teste para a Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Até o momento, a Fifa não oficializou a sede da competição de clubes.

Distribuição das vagas

Uefa (Europa): 12

Conmebol (América do Sul): seis

AFC (Ásia): quatro

CAF (África): quatro

Concacaf (América do Norte/Central): quatro

OFC (Oceania): uma

País-sede: uma

Cada confederação terá autonomia para definir os critérios de distribuição de vagas. Até o momento, a Conmebol não detalhou como será a distribuição entre os times Sul-Americanos. Pelo formato atual, o campeão da Copa Libertadores se classifica para o Mundial de Clubes.

Formato do Mundial

A competição está programada para ocorrer a cada quatro anos. Segundo o presidente Gianni Infantino, o Mundial de Clubes “será como uma Copa do Mundo”.

Caso a Fifa siga ao pé da letra, os clubes serão distribuídos em oito grupos, com quatro clubes cada. A entidade, porém, ainda não destrinchou o formato da competição.

Com informações da Folhapress.

