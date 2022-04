O Mineinão viu a vitória do Cruzeiro em cima do Londrina na noite de ontem (26). A Raposa passa a somar 7 pontos e assume a 4ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, e pela primeira desde 2020, passa a integrar o G-4.

O time paranaense abriu o placar, porém o VAR anulou o gol por impedimento. O gol legal veio mesmo com o Cruzeiro, aos 20 minutos do 2º tempo, Luvannor fez a rede balançar e garantiu a vitória para o time.

Ficha técnica:

Cruzeiro 1×0 Londrina

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (ambos do RS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Gols: Luvannor, aos 20’-2ºT(1-0)

Cartões amarelos: Eduardo Brock (CRU), Luvvanor (CRU), João Paulo (LON), Rafael Cabral (CRU), Willian Oliveira (CRU)

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Eduardo Brock (Edu, aos 17’-2ºT), Oliveira e Rafael Santos (Matheus Bidu, aos 17’-2ºT); Willian Oliveira, Neto Moura (Pedro Castro, aos 33’-2ºT) e Leonardo Pais, Jajá (Geovane, aos 24’-2ºT), Luvannor, e Rodolfo (Daniel Júnior-intervalo)

Técnico: Paulo Pezzolano

Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos (Salatiel, aos 29’-2ºT), Augusto, Saimon e Felipe Vieira; João Paulo, Jean Henrique(Luan, aos 19’-2ºT), Johnny Lucas (Mossoró, aos 40’-2ºT), Marcinho (Gabriel Santos, aos 20’-2ºT); Caprini e Douglas Coutinho (Thiago Ribeiro, aos 40’-2ºT)

Técnico: Adilson Batista