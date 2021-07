Cruzeiro empata com Londrina e técnico pede demissão

Resultado deixa Raposa fora do Z4 da Série B

O Cruzeiro empatou em 2 a 2 com o Londrina, na noite desta sexta-feira (30) no estádio do Mineirão, e deixou a zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o resultado acabou levando ao pedido de demissão do técnico Mozart, após a Raposa ficar, pela nona partida seguida, sem vitória.

Jogando em casa, o Cruzeiro chegou a abrir o placar com Bruno José. Porém, ainda no primeiro tempo, o Londrina virou o marcador graças a gols de Matheus Bianqui e Douglas Santos. Na etapa final o time mineiro conseguiu o empate final graças a gol de Marcelo Moreno.

Com a igualdade, a Raposa alcançou a 16ª posição da classificação com 13 pontos, mas podendo retornar ao Z4 no decorrer da atual rodada. Já os visitantes chegaram à 15ª posição, com a mesma pontuação. Diante de mais um resultado negativo, o técnico Mozart deixou o comando da Raposa.

No comando do Cruzeiro desde o dia 10 de junho, Mozart dirigiu o clube em 13 jogos, alcançando apenas duas vitórias, sete empates e quatro derrotas. Foram 14 gols marcados e 18 sofridos. Com o treinador no cargo a Raposa obteve 33,3% de aproveitamento.

(Com informações da Agência Brasil)

