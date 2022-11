Cruzeirenses enfrentam 30 horas de viagem para ver Cruzeiro jogar e retornam felizes com o resultado

Dois cruzeirenses fanáticos enfrentaram 30 horas de viagem para realizar o sonho de ver o Cruzeiro jogar, no que seria a consolidação do esperado acesso para a série A do Campeonato Brasileiro acompanhado do título da série B. Flávio Lima e Cledenilson Basílio foram de ônibus até Belo Horizonte ver o time do coração jogar contra o CSA, pela última rodada do campeonato

Pode se dizer que a dura caminhada até BH valeu a pena. Após passar mais de 30 horas dentro do ônibus os amigos foram recompensados com uma bela partida de futebol. O Cruzeiro venceu o CSA, por 3 a 2, de virada e consolidou a bela campanha.

O caminho até Belo Horizonte

O amor por um clube de futebol move montanhas. Para ver o último jogo, que seria o momento de levantar a taça, os amigos enfrentaram alguns perrengues. Flávio Lima revela que ir apenas com um outro amigo deixou o preço da viagem mais salgado do que seria em uma caravana.

“Se fosse caravana com mais outras pessoas eu não estava sofrendo assim não. Quando é caravana é muito mais barato. Estamos indo só eu e mais um em um ônibus mesmo”.

Os cruzeirense também levaram bandeiras e objetos para a partida, mas revelaram receio em não conseguir entrar no estádio com elas. “Essa bandeira da foto eu não sei se vai poder entrar no estádio, por conta da proibição, mas nossa ideia é conseguir entrar com ela”. O torcedor se refere a algumas leis em estádios que impedem a entrada de alguns objetos.

Ao longo da viagem, Flávio e Cledenilson tiraram fotos com o cartaz que mostrava o escudo do Cruzeiro junto com a escrita “Mato Grosso do Sul”, mostrando orgulho de fazerem parte da massa cruzeirense do Estado.

A partida

A comemoração dos amigos ganharam contornos especiais. A Raposa finalmente quebrou a maldição e finalmente venceu o CSA. A Raposa não vencia os alagoanos desde que o polêmico áudio do camisa 10, Thiago Neves, foi foi vazado em novembro de 2019.

O triunfo neste domingo melhorou os números da Raposa, que já tinha retrospecto favorável no confronto, mesmo com o jejum enfrentado nas últimas temporadas. Ao todo, em 15 jogos na história, o Cruzeiro venceu sete, empatou três e perdeu cinco. Os gols da Raposa foram marcados por Geovane, Rômulo e Luvannor. Os visitantes descontaram com Lourenço e Lucas Barcelos.

Com muita emoção e muita festa no “jogo da taça”, os amigos cruzeirenses com certeza puderam apreciar um dos grandes momentos da reestruturação do gigante Cruzeiro.

