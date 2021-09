Cristiano Ronaldo volta à Champions pelo Manchester United

Depois da reestreia triunfual pelo Manchester United na Premier League, Cristiano Ronaldo terá a missão de repetir o resultado pela Champions League. A reestreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United na Champions será nesta terça-feira (14), às 13h45 (em Brasília), contra o Young Boys, na Suíça.

Comparando com Real Madrid e Juventus, o desempenho de Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história da Champions League com 135 gols, com as cores do Manchester United é pior.

Pela equipe inglesa, foram seis Champions Leagues disputadas. Ao todo, foram 52 jogos e 15 gols marcados, além do título na temporada 2007-08. O astro português teve uma média de 0,28 gols por jogo.

No gigante espanhol, o craque português conseguiu a marca de ter mais gols do que jogos disputados. Foram 105 tentos em 101 jogos, chegando à média de 1,03 gols por jogo.

Na Juventus, CR7 chegou com a missão de fazer a hegemonia obtida na Itália se expandir para o continente. No entanto, em três edições disputadas pela Velha Senhora, não conseguiu o título europeu.

(Com informações da ESPN)