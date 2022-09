Cristiano Ronaldo teria acerto com Fenerbahçe, diz site turco

Cristiano Ronaldo segue sua saga para conseguir sair do Manchester United. De acordo com o portal turco Ajansspor, o craque português esta em negociações avançadas com o Fenerbahçe, após ser convencido por Jorge Jesus.

O ex-treinador do Flamengo teria convencido o craque português a protagonizar “a transferência mais bombástica do século” segundo a publicação, que reforça que o fechamento da janela de mercado na Turquia é no dia 8 de setembro.

Antes mesmo do início da temporada, Cristiano Ronaldo havia informado que gostaria de jogar a Champions League, o que seria improvável já que o Manchester não conquistou a classificação. Dessa forma, o astro português tenta desde o início da temporada ir para outro clube.

Entretanto, a tarefa não está sendo fácil. De acordo com vários veículos europeus, o craque foi recusado por clubes como Borussia Dortmund, Chelsea, Bayern de Munique e outros gigantes que disputarão a Champions. O motivo seria o alto preço do negócio, aliada a idade já avançada do atacante, o que impediria um investimento a longo prazo, prioridade para vários clubes.

O que chama a atenção nessa possível nova transferência é que o Fenerbahçe não esta na Champions. O time de Jorge Jesus foi eliminado nas fases eliminatórias do torneio. Isto é, a ida do CR7 seria pelo desejo do jogador em ir para o clube.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.