Cris Cyborg desafia DJ Ivis “Valentão” para luta

Após agressão a ex-esposa, Pamella Holanda, feita pelo Dj Ivis, – que, aliás está preso pelo crime – a lutadora Cris Cyborg o desafio para luta. A especialista em artes marciais mistas também publicou em seu perfil na rede social uma série de vídeos falando das agressões. Revoltada, Cyborg fez uma postagem desafiando o agressor para luta o chamado de valentão. “Cyborg x DJ Ivis. Estamos apenas esperando o valentão assinar o contrato. Entre para a nação que não aceita violência contra mulher”, escreveu a lutadora.

Nos comentários nas postagens sobre os vídeos da agressão contra Pamella pelo DJ Ivis, a lutadora segue o chamando cantor para uma luta. Ela ainda pede para que as pessoas parem de segui-lo.

“Independente de quem ele é, que música ele canta, eu vi o vídeo ele agredindo a esposa dele na frente da filha deles. Eu vi várias pessoas ao redor vendo isso e não fazendo nada que defendesse a mulher. Isso me traz indignação. Se você tem a capacidade de tocar na sua mulher, sua esposa, ponha a luva e faz isso que você fez nela em mim. Vamos ver se você consegue. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. As pessoas que estão na internet, as pessoas que seguem esse cara, parem de seguir esse cara. Esse cara não é exemplo para você, para os seus filhos, para a sua mulher e para a sua família”, relatou Cris.

No banner estão os seguintes dizeres: “Convite o Valentão: Cyborg desafia o Dj Valentão para participar do evento nação Cyborg no dia 29/07/21 e mostrar suas habilidades contra mulheres. O valentão terá cinco rounds”.