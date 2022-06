Costa Rica busca classificação na série D contra o Anápolis no Laertão

Apesar das derrotas contra o Brasiliense (DF), em casa, por 1 a 0, e contra o Operário VG em Vargem Grande (MT), pelo mesmo placar de 1 a 0, o clima no Costa Rica é positivo. Os resultados no grupo A5, podem ajudar o time da Cobra do Norte a garantir a classificação para a próxima fase, na tarde de hoje (19), contra o Anápolis (GO), no Estádio Laertão, pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

Ainda sem treinador após a saída de Edson Júnior que alegou problemas familiares, o time do norte de Mato Grosso do Sul segue sendo comandado pelo interino Sandrinho.

Neste sábado (18), ocorreram jogos de times que brigam diretamente com o Costa Rica pela quarta vaga no grupo A5. O Ceilândia (DF) perdeu em casa para o líder Brasiliense, por 1 a 0. Já a equipe do Iporá (GO) visitou o Grêmio Anápolis (GO) e ficou no empate de 0 a 0.

Com os resultados do grupo, o CREC continua na quarta colocação com 13 pontos, junto com o Iporá (GO). A equipe de MS está à frente pelos critérios de desempate. O Anápolis, adversário do Costa Rica, está na segunda colocação com 22 pontos e vem em uma sequência positiva de sete vitórias seguidas.