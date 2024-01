Costa Rica vence a Portuguesa no Laertão e segura liderança do Grupo A

O atual campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense venceu a segunda partida no caminho para defender o título. Pela terceira rodada, neste domingo (28), o Costa Rica EC recebeu a AA Portuguesa e, com gols de Diego Leke e Marquinhos Bala, um em cada tempo, venceu por 2 a 0.

Na outra partida do Grupo A, em Campo Grande, o Operário FC venceu o Náutico FC por 2 a 0. Com os resultados desta rodada, Costa Rica e Operário lideram com seis pontos e 100% de aproveitamento nos dois jogos disputados. A Portuguesa, com quatro pontos em três jogos, está na terceira posição, com Coxim AC, que folgou na rodada, em quarto com um ponto e o Náutico, sem pontuar, na lanterna.

A disputa pela primeira posição na chave será em confronto direto entre Operário e Costa Rica, no próximo domingo (4), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Gols

No Estádio Laertão, o Costa Rica foi melhor no primeiro tempo e conseguiu abrir o placar aos 30 minutos em jogada de contra-ataque. Na intermediária defensiva, Adãozinho recebeu a bola e fez lançamento longo para Diego Leke. O atacante ganhou dos marcadores na velocidade e bateu na saída do Zuba. A bola ainda bateu na trave antes de morrer na rede.

Na etapa final, a Portuguesa melhorou e passou a dominar as ações, mas as oportunidades criadas não eram concluídas com sucesso, enquanto o CREC passou a apostar em contra-ataques. Em uma das poucas oportunidades da Cobra do Norte, saiu o gol que definiu a vitória.

Aos 33 minutos, depois de um chute do zagueiro Fugão, Diego ganhou no alto do marcador, resvalou de cabeça e a bola foi para Marquinhos Bala, que avançou e bateu na saída de Zuba. O goleiro ainda tocou na bola, mas não evitou o gol que fechou o placar em 2 a 0.

Com informações FFMS