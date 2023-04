Costa Rica e Operário vão decidir o título de campeão Estadual

No último domingo (16), foram definidos os finalistas do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol de 2023, após uma temporada emocionante e disputada. Operário e Costa Rica venceram seus jogos contra Ivinhema e Dourados, respectivamente, e conquistaram suas vagas para a grande final. Agora, as equipes se preparam para os duelos decisivos, que serão disputados em jogos de ida e volta.

Nesta edição, as equipes já se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias do Crec, que busca o bicampeonato da competição, enquanto o Galo luta pelo seu 13⁰ caneco.

O Operário, atual campeão do torneio, garantiu sua vaga na final após uma vitória de 2 a 1 no primeiro jogo, enquanto o jogo de volta terminou empatado sem gols.

Por sua vez, o Costa Rica venceu o Ivinhema por 2 a 0 no primeiro jogo, garantindo sua vaga na final, mesmo com uma derrota por 1 a 0 no segundo jogo.

A final do campeonato está agendada para os próximos dois domingos, dias 23 e 30 de abril. Além de garantir a vaga na final, os dois finalistas também se classificam para a Copa do Brasil de 2024, o que representa uma excelente oportunidade para os clubes em termos de visibilidade e receita. A Copa do Brasil é uma das competições mais importantes do futebol brasileiro, oferecendo prêmios significativos para as equipes participantes.

