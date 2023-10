Corumbaense empata com Águia Negra e dorme na liderança do estadual Série B

Os resultados neste final de semana deixaram o Corumbaense como líder do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B. O Galo Carijó, empatou em 0 a 0 com o Águia Negra, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, 2.500 pessoas estiveram presentes apoiando o Galo Carijó. Esse foi um dos maiores públicos já registrado em competições oficiais em Mato Grosso do Sul.

O movimentado derby da Capital

Em Campo Grande, debaixo de um sol escaldante, União ABC e Náutico mostraram o que os telespectadores esperam. Entrega e muita determinação. Com gols de Mosquito, Lucas Caetano e Theo (Náutico); dois gols de Everton Kanela (União ABC), o Náutico conquista a primeira vitória na competição.

No interior …

Já na outra partida, em Três Lagoas, o Misto e São Gabriel ficaram no empate em 2 a 2, em um jogo movimentado e de muitas alternativas.

